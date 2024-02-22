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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024, 16:59 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024, 16:59

Birce Akalay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!

Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Babil gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Birce Akalay hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle meslektaşı İbrahim Çelikkol ile bir dönem aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak iddiaları net bir dille yalanlayarak arkadaş olduklarını vurgulayan Akalay, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. İddiaya göre; Akalay, kendisi gibi ünlü bir oyuncuyla 14 Şubat'ta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izledi. İşte detaylar...

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