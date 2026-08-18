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Moda uğruna dişlerin şekli değişiyor: Tavşan dişinden sonra şimdi de vampir dişi modası

Moda uğruna dişlerin şekli değişiyor: Tavşan dişinden sonra şimdi de vampir dişi modası

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Sosyal medyada görünürlük kazanmak isteyen gençler, estetik müdahalelerde sınırları zorlamaya devam ediyor. Önce "tavşan dişi" uygulamasıyla ön dişlerini uzatan kullanıcılar, şimdi de "vampir dişi" akımıyla sağlıklı dişlerinin şeklini sivriltmeye başladı. Geçici internet trendleri uğruna bedenlerinde kalıcı değişiklikler yapan gençlerin bu tercihi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Magazin

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