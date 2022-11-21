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Bircan Bali'den Arto'ya canlı yayında çok sert tepki: "Ağzının ayarı yok..."

Bircan Bali'den Arto'ya canlı yayında çok sert tepki: "Ağzının ayarı yok..."
21.11.2022 22:52 - Son Güncelleme: 21.11.2022 22:52

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Çağla Şıkel 'tostumu yedim odamda bekliyorum' mesajı atmıştı! Şenol İpek'in eski eşi Bircan Bali'den 'tost' şakası yapan arkadaşı Arto'ya ayar geldi. Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı magazin tarihinin unutulmazları arasına girmiş ve bir dönem adeta dillere pelesenk olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Şenol İpek'ten bomba bir itiraf gelmiş açıklamaları herkesi şaşkına çevirmişti. Arto canlı yayında konuşurken İpek'in eski karısı Bircan Bali'ye bu şakayı yapınca hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

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