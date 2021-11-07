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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı kızıyla o dizide! Vahide Perçin'in ünlü kızı bakın kim çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı kızıyla o dizide! Vahide Perçin'in ünlü kızı bakın kim çıktı!
07.11.2021 01:44 - Son Güncelleme: 07.11.2021 01:48
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Vahide Perçin'in ünlü kızı bakın kim çıktı! ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin. Tecrübeli oyuncu evin hanımı karakteri ile kalpleri fethetti. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Vahide Perçin'in kızı ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Vahide Perçin'in, Altan Gördüm ile olan evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de oyuncu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in kızı olmak üzere, ünlülerin çocukları.

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