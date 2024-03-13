Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık,aşk hayatına dair sürpriz bir adım attı.ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası.Ünlü oyuncunun yeni aşkı kendi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.Birsen Altuntaş'ın yer alan haberine göre; başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Sadri Alışık'ın aşk kapısını çaldı.Hafsanur Sancaktutan'ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Sadri Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıktı.İkilinin birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.