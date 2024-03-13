SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 13:27 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 13:27

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık gönlünü bakın kime kaptırdı! Yeni sevgilisi de oyuncu çıktı!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, 1988-1992 yılları arasında Sibel Turnagöl ile evli kalmıştı. İkilinin bu evlilikten Sadri adını verdikleri bir oğulları olmuştu. Dedesinin adını taşıyan Sadri Alışık, babasıyla Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştı. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık şimdi ise yeni sevgilisiyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun yeni aşkı kendi gibi ünlü bir oyuncu çıktı...

Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık,aşk hayatına dair sürpriz bir adım attı.ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası.Ünlü oyuncunun yeni aşkı kendi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.Birsen Altuntaş'ın yer alan haberine göre; başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Sadri Alışık'ın aşk kapısını çaldı.Hafsanur Sancaktutan'ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Sadri Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıktı.İkilinin birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Mauro İcardi'den kedi Eros için adalet çağrısı!
13.03.2024Çarşamba
Pılını pırtını toplayıp Amerika’ya yerleşmişti! Ceyda Ateş iftar menüsü hazırlayıp komşularına dağıttı! “Komşularımız bayram ediyor”
13.03.2024Çarşamba
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı!
12.03.2024Salı
Canlı yayında hayrete düşüren olay! Konuğundan Müge Anlı'ya: ''Ne olursunuz bana bir kız bulun!''
12.03.2024Salı
Mehmet Ali Erbil hırsızlık yapan müstakbel damadı Yiğit Poyraz hakkında konuştu!
12.03.2024Salı
Bunlar da Var
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu! 00:42
CHP'nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP'li Dursun Çicek rahatsız oldu!
13.03.2024Çarşamba
Türkiye CHP’lilerin para kulelerini konuşuyor! Fondaş medya yine sessiz... Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik’ten kayıt dışı itirafı 00:54
Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı
13.03.2024Çarşamba
3 ayrı organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya duyurdu 00:53
3 ayrı organize suç örgütü çökertildi!
13.03.2024Çarşamba
Pılını pırtını toplayıp Amerika’ya yerleşmişti! Ceyda Ateş iftar menüsü hazırlayıp komşularına dağıttı! “Komşularımız bayram ediyor” 00:39
Ceyda Ateş iftar menüsü hazırlayıp komşularına dağıttı
13.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA