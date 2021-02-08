Haberler Video Magazin Videoları Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen'in son hali...

Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen'in son hali...

Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen'in son hali...
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Eski manken Bilun Dohmen ağlaya ağlaya köy hayatını terk etti! 90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Bilun Dohmen, 8 yıl önce Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurdu. Işıltılı hayatı geride bırakan ünlü manken çiftliğinde koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar besliyor ve sanat dünyasından arkadaşlarını da Bodrum'daki köy evinde ağırlıyordu. Ancak yeni hayatını çok seven eski mankenin başına gelmeyen kalmadı. Her gün bir olumsuzlukla karşılaşan Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatından vazgeçti. İşte Türkiye ve Avrupa'da sayısız defilelere çıkan eski manken Bilun Dohmen'in yıllar içindeki değişimi...


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