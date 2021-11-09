Bill Gates'in yatı Bodrum'da! Lana demir attı...

Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yatı, bu kez de Bodrum Kalesi açıklarında beklemeye başladı.

Lüks yatı görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Yatın dış kısmında sürat botlarının bağlı olduğu ve hazır bekletildiği görüldü.

Gates'in yat içerisinde olup olmadığı veya yatın kaç gün daha ilçede kalacağı bilinmiyor.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

Efes Antik Kenti'ni gezen ve ardından Bodrum Kalesi'ne gelerek ziyaret eden 'Dünyanın En Zengin 4'üncü İnsanı' unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan Bill Gates, mavi yolculuğa çıkarak Türkbükü Mahallesi koyu başta olmak üzere Muğla'nın kıyılarını karış karış gezmişti.

Daha sonra tekrar Bodrum'a dönerek, yaş gününü kutlayan Gates, kutlamanın ardından ilçeden ayrılarak İskoçya'daki Glasgow kentinde düzenlenen Uluslararası COP 26 İklim Konferansı'na katılmıştı.

Türkiye'den ayrıldıktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulunan Bill Gates, iklim değişikliği ile ilgili çözüm önerisinde bulunmuştu ve iklim değişikliğinin bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacağını açıklamıştı.

Daha sonra ise yeni biyolojik silahlar hakkında da açıklama yapan Bill Gates, Kovid-19 salgını öncesi salgınlarla ilgili uyarılarda bulunmuştu.





YATI BODRUM'DA

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, yaklaşık 1 hafta önce Bodrum'dan ayrılırken milyon dolarlık 'Lana' isimli süper yatıysa Bodrum koylarını terk etmiyor.

Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan, 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip Lana isimli yat, Bodrum açıklarına demirledi. İçerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.