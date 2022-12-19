Bilal Özcan’dan Yalı Çapkını bombası! Duyan şaştı kaldı

Korhan ailesinin el bebek gül bebek yetişen çocukları Ferit'in akıllanması için Gaziantepli ailenin çocuğu Seyran ile evlendirilmesiyle başlayan Yalı Çapkını'nın hikayesinin gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, söz konusu dizinin konusu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. '' demişti. Bu kez açıklama Bilal Özcan dizi hakkında olay yaratacak bir iddiada bulundu. Özcan, ‘’Ferit, Seyran'la evlenmeden önce, Sultan hanımla sık sık mutfakta yakınlaşıyorlar. Fırat aslında Ferit'in çocuğu. Bu diziyle ilgili en son en ilgin gelişme. Bunun da böyle olduğu ortaya çıkacak ilerleyen bölümlerde. Pelin de hamile. Tam Yalı Çapkını ismi yakışmış diziye ve Ferit'e.'' dedi.