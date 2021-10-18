Berrak Tüzünataç, Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı

Oyuncu Berrak Tüzünataç, projelerle değil özel hayatıyla izlenme rekorları kırdı! Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Dolunay Soysert'in eski sevgilisi Ali Yörenç'le aşk yaşadı. Daha sonra ise Yörenç'ten ayrılıp onun yakın arkadaşı olan Uraz Kaygılaroğlu'nun kalbini çaldı! Ancak Kaygılaroğlu'ndan da ayrıldı.



Uzun süredir kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu, şimdi de yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı.









INSTAGRAM'DAN İLAN-I AŞK!

Tüzünataç'ın yeni sevgilisinin kendisinden 8 yaş küçük olduğu ortaya çıktı. Çiçeği burnunda aşıklar Yunan Adaları'nda tatil yapmaya başladı. Aşklarını sosyal medya hesaplarından kare kare yayınladı. Önce Berrak Tüzünataç, sevgilisinin bir fotoğrafını kendi Instagram hesabından paylaştı.









Bu hamleye karşılık veren Rafael Cemo Çetin de Tüzünataç'ın bir pozunu paylaşarak "Benim yaz mevsimim Aralık'ta bitiyor" yorumunu yaptı.





Güzel oyuncu da sevgilisini kalp emojisiyle yanıtladı. İkilinin sürpriz aşkının ne kadar süreceği merak ise konusu oldu!