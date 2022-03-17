Belgeli aşk! Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşkından yeni görüntü! Gece öpücüklerle sonlandı

Aylardır konuşulan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkı, bu kez belgelendi.

Güzel oyuncu, önceki gece Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Enis Arıkan'la birlikte soluğu Umut Evirgen'in Emirgan'daki lüks mekanında aldı.

Aynı dakikalarda mekana Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da giriş yaptı.

ALNINA ÖPÜCÜK KONDURDU

Gazeteciler, yıldız futbolcuya beklerken Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çiftini görüntüledi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, daha sonra evine gitmek üzere ayağa kalktı.

Umut Evirgen'in yolcu ettiği güzel oyuncu, bu sırada Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını seslendirdi. Evirgen de sevgilisini alnından öperek yolcu etti.







Serenay Sarıkaya'nın 'arkadaşlık oyunu' bir kez daha bozuldu!