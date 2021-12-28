Bekaret açıklaması olay olmuştu... Cinsellik müzesinden iç çamaşırıyla erotik pozlar paylaşıp davalık olmuştu! Merve Taşkın'a hapis cezası verildi

Merve Taşkın'a 'müstehcenlik'ten 5 ay hapis cezası yedi bundan da reklam kastı! Emre Mor ve Loris Karius'u ifşalamıştı... Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın aldığı hapis cezasıyla gündemde. Müstehcen fotoğrafları ve ifşalarıyla bilinen Merve Taşkın, Hollanda'daki seks müzesi ziyaretinde çektiği fotoğrafları paylaştığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Merve Taşkın, Galatasaray'da oynadığı dönemde Emre Mor'un kendisine gönderdiği mesajları ifşalamıştı.

Beşiktaş'ta yaşayan 23 yaşındaki Merve Taşkın geçtiğimiz yıl ocak ayında, doğum gününde Hollanda'ya gitti. Amsterdam'daki Seks Müzesi ve Red Light District'i de ziyaret eden Merve Taşkın, burada çektiği cinsel objelerin fotoğraflarını paylaştı, iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Yaklaşık 3 ay sonra tatil için bu kez Çanakkale'ye giden Merve Taşkın, kaldığı otelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Merve Taşkın, hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma açıldığını öğrendi.

Merve Taşkın'a Müstehcen paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar Hapis istemiyle dava açıldı. Merve Taşkın'a açılan dava dünya medyasında da haber oldu.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davada savunma yapan Merve Taşkın, fotoğrafları bir müzede çektirdiğini ve kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. Taşkın, "Suç işlemedim. Paylaşımı orada yaptım. Orada suç değil" dedi.

İYİ HALLE 5 AYA İNDİ!

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi önceki gün görülen duruşmada Merve Taşkın hakkındaki kararını açıkladı. Taşkın'a 6 ay hapis cezası veren mahkeme, iyi halle cezayı 5 aya indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Merve Taşkın aldığı ceza nedeniyle 5 yıl denetime tabi tutulacak. Eğer bu süre içerisinde bir ceza işlerse 5 ay cezaevine girecek. Taşkın adliye önünden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Merve Taşkın ise tepki yağmuruna tutuldu.

Taşkın, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine attığı 'Hollanda'da yaşıyorum, tüm ülkeye Türkleri rezil ettiğin için sağ ol, bir daha gelme' mesajını Instagram'ının hikaye bölümünden paylaştı.

İsmi daha önce Loris Karius ve Adem Ljajic gibi isimlerle aşk yaşadığı iddialarıyla anılan Merve Taşkın, son olarak Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşa etmişti.

Güzel Instagram fenomeni, yaptığı paylaşımda Emre Mor için 'enişte adayınız' ifadesini kullanmıştı. Merve Taşkın ifadeleri şu şekilde;

"Bu tweet gizli bir şeyi paylaşmak sayılmaz onu yapmak istesem başka türlü paylaşım yapabilirdim. Amacım o değil olmazda amacım enişte adayınızla sizi tanıştırmak."

"Daha bir şey belli değil ama bakalım nasip kısmet. Önce görüşmek için müsait olmam gerekiyor tabi sanırım."