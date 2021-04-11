Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız meğer hiç...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba itiraf! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Nisan sonu mayıs başı gibi İstanbul'a dönüş yaptığını ifade eden Yıldız, yeniden çocuk sahibi olma konusunda ise, 'Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem' yanıtını verdi. Ardından 'Kaç kere aşık oldunuz?' sorusu ile karşı karşıya gelen Yıldız, 'Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım' şeklinde yanıt verdi.