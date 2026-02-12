SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıAydilge’den güzel haber: Sahnelere dönüyorum!Aydilge’den güzel haber: Sahnelere dönüyorum!Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 09:34 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Bel fıtığı ameliyatı geçiren ünlü şarkıcı Aydilge, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. "Şimdi sağlam belle sahnede daha çok hoplayacağım" diyen sanatçı, en kısa sürede dinleyicileriyle buluşacağını müjdeledi.Bunlar da Var 00:27Düzce'de uyuşturucu baskını: Evi seraya dönüştürmüş! 11.02.2026Çarşamba 01:15Şanlıurfa'da dev fuhuş operasyonu: 31 gözaltı 11.02.2026Çarşamba 00:36Mudanya'da cani anne vahşeti: 5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü 11.02.2026Çarşamba 10:41Yenişehirlioğlu'dan CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki! 11.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN