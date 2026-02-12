PODCAST CANLI YAYIN
Aydilge’den güzel haber: Sahnelere dönüyorum!

Aydilge’den güzel haber: Sahnelere dönüyorum!

Bel fıtığı ameliyatı geçiren ünlü şarkıcı Aydilge, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. "Şimdi sağlam belle sahnede daha çok hoplayacağım" diyen sanatçı, en kısa sürede dinleyicileriyle buluşacağını müjdeledi.

Bunlar da Var

Düzce'de uyuşturucu baskını: Evi seraya dönüştürmüş!
Düzce'de uyuşturucu baskını: Evi seraya dönüştürmüş!
Şanlıurfa'da dev fuhuş operasyonu: 31 gözaltı
Şanlıurfa'da dev fuhuş operasyonu: 31 gözaltı
Mudanya'da cani anne vahşeti: 5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü
Mudanya'da cani anne vahşeti: 5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü
Yenişehirlioğlu'dan CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki!
Yenişehirlioğlu'dan CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle