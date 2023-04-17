Ata Demirer'in eski eşi Özge Borak bakın kiminle evliymiş!

İlk kez 2003 yılında kamera karşısına geçen ve Ihlamurlar Altında dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Borak, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Oyuncu şimdi ise evliliklerine dair yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Daha önce ikinci kez evlenen Borak'ın "Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim" sözleri dikkat çekti. 2012-2014 yılları arasında Ata Demirer ile evli kalan Özge Borak'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özge Borak, 2006-2010 yılları arasında şimdilerde Ceyda Düvenci ile mutlu bir evliliği olan Bülent Şakrak ile evliydi.