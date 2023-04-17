RAMAZAN İMSAKİYE
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Ata Demirer'in eski eşi Özge Borak bakın kiminle evliymiş!

Ata Demirer'in eski eşi Özge Borak bakın kiminle evliymiş!
17.04.2023 01:40 - Son Güncelleme: 17.04.2023 01:48

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İlk kez 2003 yılında kamera karşısına geçen ve Ihlamurlar Altında dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Borak, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Oyuncu şimdi ise evliliklerine dair yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Daha önce ikinci kez evlenen Borak'ın "Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim" sözleri dikkat çekti. 2012-2014 yılları arasında Ata Demirer ile evli kalan Özge Borak'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özge Borak, 2006-2010 yılları arasında şimdilerde Ceyda Düvenci ile mutlu bir evliliği olan Bülent Şakrak ile evliydi.

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ÖZGE VE BÜLENT ŞAKRAK EVLİLİĞİ

Özge Borak, 2006-2010 yılları arasında şimdilerde Ceyda Düvenci ile mutlu bir evliliği olan Bülent Şakrak ile evliydi.

Aşkları konservatuvar yıllarında başlayan ikili, 2006 yılında nikah masasına oturmuştu.

Bu evlilik, gelgitlerle devam etmesine rağmen 4 yıl sürdü. Ancak 2010 yılında ani bir kararla Şakrak ve Borak yollarını ayırdı.

Ata Demirer'in eski eşi Özge Borak bakın kiminle evliymiş! Şoke eden detay...

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