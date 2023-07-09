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Aslı Enver anne oldu! Bebeğinin ismi ortaya çıktı

Aslı Enver anne oldu! Bebeğinin ismi ortaya çıktı
09.07.2023 23:16 - Son Güncelleme: 09.07.2023 23:17

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'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Aslı Enver ile kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Özel bir hastanede doğum yapan ünlü ismin bebeğinin adı da ortaya çıktı.

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Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikâhtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

"ÇOK YENİ BİR DÖNEM"

Hamile kaldığı için evlendiği iddia edilen oyuncu, bu sorularla alakalı, "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aslı Enver anne oldu Bebeğinin ismi ortaya çıktı

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ise yeni dizisinin özel gösteriminde objektiflere yansımıştı. Hamilelik süreci ile ilgili konuşan Enver, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor süreç" demişti.

Aslı Enver anne oldu Bebeğinin ismi ortaya çıktı

BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Son olarak başarılı oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden mutlu haber geldi. Çiftin dün gece dünyaya gelen kız bebeklerinin adı, Elay oldu.

Aslı Enver anne oldu Bebeğinin ismi ortaya çıktı

Altunizade'de özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında, 39 yaşındaki Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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