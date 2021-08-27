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Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı! Gelen mesajlara kayıtsız kalmadı yelkenleri suya indirdi

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı! Gelen mesajlara kayıtsız kalmadı yelkenleri suya indirdi
27.08.2021 10:10
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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli yeni yaşına ayrıldığı sevgilisi Bige Önal’la girdi. Gözde çift Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, Asos’ta taş ev tutup çifte kutlama yaptı


Güzel oyuncu Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, aşka bir kez daha "Devam" dedi. 6 yıllık beraberliklerini geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde sonlandırarak hayranlarını üzen ikiliden güzel haber geldi. Dün 36 yaşına giren Aras Bulut İynemli, yeni yaşına ayrıldığı Bige Önal'la girdi. Konuşulanlara göre ayrılığa fazla dayanamayan ikili, geçtiğimiz hafta mesajlaşmaya başladı. Önal'dan gelen mesajlarla yelkenleri suya indiren İynemli, aşkına "Yeni yaşıma sensiz girmek istemiyorum" dedi. İkili, ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi. Çift, tatil için Çanakkale'nin yolunu tuttu. Asos yakınlarında bir taş ev kiralayan sevgililer, hem barışmalarını hem de İynemli'nin yeni yaşını kutladı.
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