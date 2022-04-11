RAMAZAN İMSAKİYE
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Alişan lunaparktan paylaştı! “Eşim kadar zevk almadım” deyip eğlenceli anlarını hayranlarının beğenisine sundu

Alişan lunaparktan paylaştı! “Eşim kadar zevk almadım” deyip eğlenceli anlarını hayranlarının beğenisine sundu
11.04.2022 22:47

OTOMATİK OYNAT

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Alişan lunaparktan paylaştı! Boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ile Alişan, son dönemlerde yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Kötü günleri geride bırakıp mutlu evliliklerine kaldıkları yerden devam eden ünlü çiftten Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Buse Varol ile bir eğlence merkezine giden Alişan, eşinin korku dolu anlarını paylaştı. Görüntülere "Ben çok keyif aldım ama eşim kadar değil" notunu ekleyen Alişan'a Buse Varol'dan yanıt gecikmezken ilk yorum şarkıcı Işın Karaca'dan geldi. İşte Alişan'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

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