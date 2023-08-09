PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 13:46 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 14:01

Algı Eke bikini üstüyle ayna karşısından paylaştı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi...

Kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici gibi isimlerin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, bikini üstüyle kamera karşısına geçti ve o anları kayıt altına alarak Instagram'da paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Eke'nin son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'si Algı Eke'nin son hali...

SIRADAKİ VİDEO
Leonardo Di Caprio çapkınlık turunda o güzel ile fena yakalandı!
09.08.2023Çarşamba
Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’den ilişki itirafı! Bu sözler tartışma çıkarır! “Biri ile birlikte olsam...”
09.08.2023Çarşamba
1 aylık bebeğini paylaştı! Aslı Enver’in baba-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Berkin Gökbudak’ın minik kızına bakın...
09.08.2023Çarşamba
Nadide Sultan estetiklileri fena tiye aldı: “Güzelliğim doğal”
08.08.2023Salı
Arzum Onan ‘’şahane bir dört gün geçirdik’’ deyip tatilden paylaştı!
08.08.2023Salı
Bunlar da Var
Nijer’deki Türklerin tahliyesi için özel sefer! 01:12
THY'den Nijer'de tahliye!
09.08.2023Çarşamba
Galatasaray’da Okan Buruk’tan Ljubljana maçı sonrası flaş sözler! Sayılmayan goller Fenerbahçe maçını hatırlattı 02:25
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş sözler!
09.08.2023Çarşamba
Yalnız Kurtlar Operasyonu: DEAŞ’ın 10 bin kişilik listesi ele geçirildi! Gizli servisler peşindeydi İran satın alacaktı... Türk polisi yakaladı 02:17
Emniyetten havalimanında müthiş operasyon
09.08.2023Çarşamba
E-5 Kara Yolu Ünalan mevkiinde 2 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı: 1 ölü 01:16
E-5'te 2 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı: 1 ölü
09.08.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA