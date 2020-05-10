Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça, Serenay Sarıkaya'yı taklit ederse... 'Küçük Tilki iş başında'

ALEYNA TİLKİ'NİN KARDEŞİ KİMDİR?

Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan ve ardından milyonların sevgilisi olmayı başaran sanatçı Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki 14 yaşındadır.

Annesi Havva Öztel Tilki, babası ise Mehmet Tilki'dir. İki kardeştir. Babası Mehmet Bey Askeriye'de memur, annesi ise özel bir kız yurdunun işletmecilik görevini üstlenmektedir.