Aleyna Tilki’den kış ortasında bikinili paylaşım! ‘’Yazı özlemiş kral’’

Aleyna Tilki tekne pozlarıyla olay! Kışın yazı getirdi peş peşe paylaştığı turuncu bikinili karelere yorum yağdı. Ses tellerinde yaşadığı sorun nedeni ile bir süre sahnelere ara veren genç şarkıcı Aleyna Tilki Instagram paylaşımlarına hız verdi. Son dönemde frikikli görüntüsü, iç çamaşırlı paylaşımları derken Tilki bir kez daha kendince şovunu yaptı. "Sadece kışın denize girenler ve her ağaca tırmanmak isteyenler" notuyla peş peşe paylaştığı bikinili kareleri ile dikkat çeken Tilki'ye "Halis mi?" yorumları yağdı.