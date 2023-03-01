Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in yer aldığı 1976 yapımı Aile Şerefi, bu akşam bir kez daha televizyonda yayınlanması üzerine gündem oldu. Münir Özkul, Adile Naşit, Mahmut Hekimoğlu, Mahmut Cevher, Ayşen Gruda, Eriş Akman, Itır Esen gibi oyuncuların yer aldığı filmde Zihni karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 79 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Altuğ'un Yeşilçam yıldızı ile yıllar önce nikah masasına oturduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şevket Altuğ'un Süt Kardeşler'de rol alan güzeller güzeli eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...