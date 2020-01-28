Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi hakkında Şeyma Subaşı'dan olay yaratacak açıklama! Şeyma kendi yaşını unuttu galiba? |Video Magazin Videoları 28.01.2020 18:09

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında ilk kez konuşan Şeyma Subaşı, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı şu an 29 yaşında. Acun Ilıcalı ile ilk tanıştığı zaman 19 yaşında olan Şeyma Subaşı, Ayça Çağla Altunkaya hakkında bakın neler söyledi...

Geçtiğimiz günlerde büyük heveslerle açtığı lüks kafesini kapatan Şeyma Subaşı, dünyaca ünlü bir marka ile işbirliği yaparak kendi ürünlerini çıkardı. Yeni işbirliğinin tanıtım gecesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Subaşı, Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı söylenen Ayça Çağla Altunkaya hakkında da konuştu.

"ÇOK KÜÇÜK AMA"

Eski eşinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuşan Şeyma Subaşı ise ilginç bir çıkışta bulundu. Ilıcalı ile arasında 21 yaş fark olan Subaşı, Ayça Çağla Altunkaya hakkında soruları yanıtsız bırakmak istedi.

Sonra konuşan Subaşı ise Altunkaya'nın Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olmasına değinerek "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" dedi. Subaşı, Altunkaya'nın kendisine benzetilmesi hakkında da "Bilmiyorum, görmedim benziyor mu?" şeklinde konuştu.

ACUN'LA 19 YAŞINDAYKEN TANIŞMIŞTI

Şeyma Subaşı, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun isimli yarışmaya katılmış ve ikilinin ilişkisini orada başlamıştı. Subaşı, Acun Ilıcalı ile tanıştığında ise henüz 19 yaşındaydı.