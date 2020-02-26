Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın paylaşımı internete sızdı! İşte o video 26.02.2020 14:09

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, paylaşımıyla sosyal medya gündemine düştü. Önce Çeşme'den Mikonos' giderken görüntülenen daha sonra da O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kameralara yansıyan Ayça Çağla Altunkaya, Instagram'dan yayınladığı gönderi internete sızınca haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Instagram filtresini uygulayan Ayça, "T.C simülasyonunda hangi karaktersin" filtresinde sevgilisi Acun Ilıcalı çıkınca kahkahalara boğuldu. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın videosu günün en çok konuşulan olayı olurken, Acun Ilıcalı ve sevgilisinin arasındaki yaş farkı bir kez daha merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya magazin gündemine bomba gibi düştü. Artık aşklarını gizlemeyen Acun - Çağla çiftinde yeni bir gelişme yaşandı. Instagram hesabından yeni bir filtreyi deneyen Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı'nın ismini görünce kahkahaya boğuldu.

Ünlü sunucunun Amerikan futbolu müsabakası sırasında çektiği bir selfiede, Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya'nın finali baş başa izlemeye gittiği görülmüş, böylece Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın ilişkisi belgelenmişti.

Bu olaydan tam 1 ay önce O Ses Yılbaşı Özel programında görüntülenen Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı ile arasında yaş farkı olay olmuştu. Altunkaya, bu kez Instagram paylaşımı ile gündem oldu. Instagram filtresini deneyen Ayça, "T.C simülasyonunda hangi karaktersin" filtresinde sevgilisi Acun Ilıcalı çıkınca kahkahalara boğuldu.