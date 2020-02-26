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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u paylaştı! Sosyal medya sallandı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u paylaştı! Sosyal medya sallandı

26.02.2020 11:40

Ünlülerin sosyal medya hesapları yakın mercek altında. İşte Ceyda Düvenci, Bengü, Ahmet Tansu Taşanlar, Bülent Polat, Burcu Kıratlı, Çağla Şıkel, Biran Damla Yılmaz, Ayse Hatun Önal, Demet Akalın, Adriana Lima, Cem Belevi, Asuman Dabak, Alişan, Demet Küpeli'nin Instagram paylaşımları...


Ceyda Düvenci, Bengü, Ahmet Tansu Taşanlar, Bülent Polat, Burcu Kıratlı, Çağla Şıkel, Biran Damla Yılmaz, Ayse Hatun Önal, Demet Akalın, Adriana Lima, Cem Belevi, Asuman Dabak, Alişan, Demet Küpeli'nin Instagram paylaşımları...
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