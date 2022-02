Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümüyle ayrı bir heyecan yaratan yarışmada bu akşam ikinci eleme adayı belli oluyor. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden dahil olan Survivor Atakan, gönüllüler ile birlikte yarışmaya devam ediyordu. Atakan Işıktutan'ın omzundan sakatlanması ardından son oyunlarda da yer almaması dikkat çekti. Acun Ilıcalı yeni bölümde Atakan’ın son durumu hakkında bilgi vererek Survivor All Star’a veda ettiğini duyurdu….