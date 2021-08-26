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Açelya Topaloğlu’nda bikinili pozlar

Açelya Topaloğlu’nda bikinili pozlar
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Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran Açelya Topaloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşımına "Yandı buralar", "Sosyal medya güzel görsün", "Su gibi güzelliğin..." yorumları yapıldı. İşte Açelya Topaloğlu'nun bikinili tatil pozları....


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