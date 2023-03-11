'8 kere imam nikahıyla evlendim' diyen Tuğba Altıntop’tan geri adım!

1996-2002 yılları arasında Rafet El Roman ile evli kalan Tuğba Altıntop'un bu evliliğinden Su El Roman ve Şevval El Roman adında iki kızı oldu. Son olarak yaşadığı köpek saldırısıyla gündeme gelen Tuğba Altıntop geçtiğimiz günlerde de imam nikahi itirafıyla gündeme gelmişti. Rafet El Roman'la yaşadığı evlilikle şöhrete kavuşan Tuğba Altıntop'un kıydığı nikah sayısını imam nikahı 8, resmi nikah 1 olarak açıklamıştı. Önceki gün bir programı katılan Tuğba Altıntop nikah sayısını "Yanlış hesapladım" diyerek güncelledi.