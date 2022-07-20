43'lük Mine Tugay süper minisiyle paylaştı! Gençlere taş çıkardı...

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde rol alan Mine Tugay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü isim, Instagram yayınladığı son görüntülerle yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Süper minisi ile objektif karşısına geçen oyuncu, ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Kıyafetinin her detayını göstermek isteyen Tugay, fit haliyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu için "Değme mankenlere taş çıkarır", "Genç kızlara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...