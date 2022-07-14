Haberler Magazin Videoları 40'tan 34'e! Buse Varol tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’ın güzeller güzeli eşi kendine hayran bıraktı

40'tan 34'e! Buse Varol tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’ın güzeller güzeli eşi kendine hayran bıraktı

40'tan 34'e! Buse Varol tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’ın güzeller güzeli eşi kendine hayran bıraktı
14.07.2022 11:25

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:14
Bensu Soral'ın mutfakta zor...
Magazin 03:30
Kadıköy’de seyir halindeki...
Magazin 00:29
Havva Öztel'den kıvrak dans!...
Magazin 00:21
Çağla Şıkel Mikonos'ta...
Magazin 00:30
Hakan Altun'un babası bakın...
Magazin 00:14
Hülya Avşar sahne kostümüyle...
Magazin 00:35
Masterchef Gülistan 'telefonum...
Magazin 00:55
Cici anne Tuvana
Magazin 00:29
Yasemin Özilhan tatilde peş...
Magazin 07:15
Mirası için savaş çıktı! Akıl...
Magazin 00:21
Arzu Yanardağ'ın kızının son...
Magazin 00:22
Acun Ilıcalı'nın saati servet...

'Dostlar Mahallesi' dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı türkücü Alişan ile ilişkilerini 6 Mayıs 2018 tarihinde evlilikle taçlandıran Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alan ünlü oyuncu, doğumdan sonra kontrollü şekilde verdiği kilolarla dikkat çekti. 40 bedenden 34'e düşen Buse Varol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ağızları açık bıraktı. Fit bir görünüme kavuşan güzel oyuncu, tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Alişan'ın güzeller güzeli Buse Varol'un hayran bırakan tatil pozları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA