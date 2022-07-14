40'tan 34'e! Buse Varol tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’ın güzeller güzeli eşi kendine hayran bıraktı

'Dostlar Mahallesi' dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı türkücü Alişan ile ilişkilerini 6 Mayıs 2018 tarihinde evlilikle taçlandıran Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alan ünlü oyuncu, doğumdan sonra kontrollü şekilde verdiği kilolarla dikkat çekti. 40 bedenden 34'e düşen Buse Varol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ağızları açık bıraktı. Fit bir görünüme kavuşan güzel oyuncu, tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Alişan'ın güzeller güzeli Buse Varol'un hayran bırakan tatil pozları...