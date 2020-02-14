14 Şubat Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve altınları kazanan... Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? İşte puan durumu 14.02.2020 17:23

Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programı bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bugün Gelinim Mutfakta haftanın final bölümünde birincinin hangi isim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda edeceği merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta bugün haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 14 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Hafta başından beri kıyasıya yarışan gelinler arasında rekabet üst noktaya çıkmıştı. İşte puan durumu ve detaylar takvim.com.tr'de. Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

14 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu izleyiciler tarafından şu saatlerde araştırılıyor. Kanal D ekranlarında merakla takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programı yakından takip eden izleyiciler arama motorlarında Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırma yapıyor. Peki, 14 Şubat Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte güncel puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

40 puan toplayan Gülşah ve kayınvalidesi Emine yarışmaya veda etti.

Haftanın en yüksek puanını elde edip 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 75 puanla Burçin olarak duyuruldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta'da hafta birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Şubat 2020'de yayınlanan 460. bölümünde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Emine Bıçak-Gülşah Mirza Pirnel çiftleri yarışacak. Gün birincisi açıklanınca haberimize eklenecek.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 13 ŞUBAT 2020

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın sahibi olan gelin 17 puanla Dilara

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Gülşah

Nihan ve Burçin 15 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Haftaiçi her gün saat 12.30'da izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta'da elenen isim Gelin Ayça, kayınvalidesi Zübeyde oldu.

GELİNİM MUTFAKTA FORMATI

Yemek yapan gelinler aynı zamanda hem lezzet, hem görsellik hem de sunum açısından değerlendirilecek. Yani yemeğini lezzetli yapan ve aynı zamanda mükemmel süslenmiş bir masada sunumunu gerçekleştiren gelinler bu masa oturan ve yemeklerden tadan kaynanalar tarafından puanlanacak. Ancak bu puanlama normal bildiğimiz şekilde olmayacak. Kaynanalar kime oy verdiklerini bilmeyecekler. Gelinler başka bir yerde yemeklerini yapacaklar ve kaynanalara sunacaklar.

GELİNİM MUTFAKTA KAYNANALAR NASIL PUANLAMA YAPACAK

Kaynanalar ise önlerine gelen yemeğin kimin olduğunu bilmeden hem yemeğe hem sunuma hem de şekle puan verecekler. Yani bir kaynana kendi gelinine düşük puan vererek gelininin elenmesine neden olabilecek.

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.