Üç kıtaya hükmedecek nesil! Osman Bey'in kutlu rüyası Kuruluş Osman'da geceye damgasını vurdu

20.05.2020 21:53

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta 22. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Osman Bey, Şeyh Edebalı tarafından tedavi edildikten sonra uyurken bir rüya gördü. Kuruluş Osman 22. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 22'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

OSMAN BEY'İN KUTLU RÜYASI

Balgay ve nökerlerinin elinden kaçarken yaralanan Osman Bey, Şeyh Edebalı ve dervişler tarafından tedavi edildikten sonra uyurken bir rüya gördü. Rüyasını Şeyh Edebalı'ya "Rüyamda Zikir meclisi var idi… Gece içre gece rüya içre rüya gördüm… Senin göğsünden bir ay doğup benim göğsüme girdi. Sadrım sarsıldı, genişledi aydınlandı göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı… Uçsuz bucaksız topraklarda nice diyarların üstünü kapladı… O diyarlarda önce kılıçları gördüm; al kana bürünmüş kılıçlar… Sonra minareler ve ardından o minerelerin üstünde parıldayan hilaller gördüm…" sözleriyle açan Osman Bey, Edebalı'dan "Osman Bey… Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey… Yiğit Osman… Rüyanda bana gelmişsin ki murad-ı ilahi birlikte olmamızdadır… Rüya içre rüya görmüşsün ki iç içe saklanan sırlar vardır…" cevabını aldı.

NİCE DİYARLAR SENİN VE NESLİNİN GAYRETİYLE İSLAM BELDESİ OLACAKTIR

Şeyh Edebalı, Osman Bey'in tarihe mal olmuş rüyasını şöyle yorumladı "Benim göğsümden çıkan bir ayın senin göğsüne girdiğini söyledin; vakit gelmiştir… Gayrı rızam vardır, Bala hatun helalindir, çünkü; ilahi işaret bu minvaldedir. Zira Allah sizin nesilinize hakanlık, padişahlık nasip etmiştir… Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır" ve Osman Bey'e müjdeyi verdi.

Osman Bey, Şeyh Edebalı'dan aldığı nasihatle kuruluş ateşini nasıl ateşleyecek? Osman Bey, Geyhatu ve Balgay'ı birbirine kırdırmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey ve Bala Hatun nihayet muradına erebilecek mi?