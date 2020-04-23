Şeyh Edebali'den karıncanın önemi! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm

23.04.2020 00:04

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 18. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Alişar Bey'in planı ortaya çıkıyor. Kuruluş Osman 18. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa, kıyamet kopmuş demektir!"

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi?

Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?