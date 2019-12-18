Edabalı sabrın önemini anlatıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Edabalı'nın sabrın önemini anlattığı sahne izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.
Edabalı sabrın önemini anlatıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm18.12.2019 21:41
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