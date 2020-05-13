Balgay, Osman Bey'i öldürmek istiyor! Kuruluş Osman 21. yeni bölüm

13.05.2020 23:13

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 15. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Osman Bey, Balgay'a esir düşüyor. Kuruluş Osman 21. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.

Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?