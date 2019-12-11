ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Bala Hatun, Sofia'yı rehin alıyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Bala Hatun, Sofia'yı rehin alıyor! Kuruluş Osman 4. bölüm11.12.2019 22:28
- Bala Hatun, Sofia'yı rehin alıyor! Kuruluş Osman 4. bölüm
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