Alişar ve Dündar'ın oyunu bozuluyor! Kuruluş Osman 22. yeni bölüm

20.05.2020 23:16

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta 22. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Alişar ve Dündar'ın oyunu bozuluyor. Kuruluş Osman 22. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır!"

Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı'nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası'nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar'la evlenen Aygül, Osman Bey'den intikam almak için ne yapacak?