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Haberler Kuruluş Osman Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 00:56 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 00:56

Malhun Hatun’un vazifesi!

‘Kuruluş Osman’ın 148. Bölümünde Malhun Hatun, Hac yolculuğuna çıkmadan önce tüm ailesiyle vedalaştı ancak Osman Bey, Malhun Hatun’a yeni bir vazife verdi.

Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Osman Bey, Malhun Hatun'un Hacca gitmeyeceğini, Hacca gider gibi görünüp Türkmen Bey'lerine gideceğini söyledi. "Onlara benim ardımda durmalarını söyleyeceksin. Sönmeye yüz tüten gaza ataşını sen harlayacaksın. Onlar da devlet anayı karşılarında görünce vaziyetin ciddiyetini anlayacaklar." şeklinde konuşan Osman Bey, bu görevin gizli tutulacağını, ordunun gizli gizli kurulacağını ve böylelikle Malhun Hatun'un hayatının güvende olacağını söyledi. Osman Bey, bu yolculukta Malhun Hatun'u Konur Bey'e emanet ederken, Malhun Hatun ise vazifesini mutlulukla kabul etti.

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