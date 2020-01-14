Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey düşmanlarının elinden kurtulacak mı? 14.01.2020 20:07

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman'da yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in tuzağa düşmesi herkesi şaşırtırken yeni bölümde yaşanacak olaylar merak konusu oldu. Dizinin yakın takipçilerinin merakla beklediği Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE BÜYÜK TUZAK!

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.

OSMAN CİNAYET SUÇLAMASINDAN AKLANIYOR

Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir.

OSMAN YANNİS İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır?

SELCAN VE ZÖHRE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?