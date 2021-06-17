Kuruluş Osman 64. bölüm (sezon finali) fragmanı yayınlandı! ''Devletin doğumu yakındır!''

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, 63. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, konuyu istişare etmek için Konya'ya giderek Selçuklu Sultanı'nın huzuruna çıktı. Konya ziyaretinden istediğini alan Osman Bey, uç beylerini bir araya toplayarak Bizans'la gireceği büyük savaşa hazırlandı. Milyonları ekrana kilitleyen 63. bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kuruluş Osman 64. bölüm (sezon finali) fragmanı…