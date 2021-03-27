Kuruluş Osman 52. bölüm 2. fragmanı izle! Bana senden yakın düşman...

ATV ekranlarında heyecanla izlenen Kuruluş Osman dizisinin 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey Umur Bey'e yönelttiği soru karşısında "Bana senden daha yakın düşman kimmiş?" aldığı cevapla şok oluyor. İşte Kuruluş Osman 52. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...

TOGAY DÜĞÜN KAFİLESİNE TUZAK KURDU

Zülfikar ve Abdurrahman Gazi'nin şehit olması ile Kara Şaman Togay'ın düğün kafilesine kurduğu tuzak damga vurdu.

Togay, Kayı Obası'na gelerek Malhun Hatun'a karşılık Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini istedi. Malhun Hatun'un kendisinden izinsiz İnegöl'e gitmesinin hesabını Umur Bey'den soran Osman Bey, beyleriyle görüşüp esir değişimine razı görünerek Nikola'ya oyun kurmaya karar verdi.

Tekfur Aris'i, Alpleri ile birlikte gönderip kendisi Nikola'ya pusu atan Osman Bey'in planı, Togay'ın Aris'i bir okla öldürmesiyle suya düştü. Tedbirli davranıp Malhun Hatun'u güvenli bir yerde saklayan ve buluşma yerine getirmeyen Nikola, elindeki kozu kullanarak hem canını kurtardı hem de Osman Bey'i zor durumda bıraktı.

Nikola, Togay'ın tekfurunu öldürmesine çok sinirlenirken; Togay bu hamlesinin Türk birliğine darbe vuracağını anlattı. Takasın gerçekleşmediğini öğrenen Umur Bey, kendi planını uygulama kararı alırken; Nikola ise Osman Bey'in ajanının kimliğini nihayet ortaya çıkardı. Zülfikar'ı kullanarak Osman Bey'i tuzağa çekmek isteyen Nikola, Kayı Obası'na hileli bir pusula yolladı.