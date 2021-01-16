Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı izle! Senin neslin cihanda Osmanlılar diye anılır

ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman'da gelecek hafta heyecan dorukta olacak. Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda "Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!" sözleri izleyenlerin dikkatini çeken anlardan birisi oldu. İşte Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.

Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.