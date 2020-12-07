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Kuruluş Osman 37. bölüm 2. fragmanı izle! Osman Bey zaferle dönüyor

Kuruluş Osman 37. bölüm 2. fragmanı izle! Osman Bey zaferle dönüyor
07.12.2020 21:55
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Kuruluş Osman 37. bölüm 2. fragmanı bu akşam yayınlandı. Fragmanda Bala Hatun'un "Sen Targun Hatun! Sen ona evlatlar vereceksin, bu sebepten rıza gösteririm bu evliliğe..." sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 37. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...


KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder.

Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar.

Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi?

Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Kuruluş Osman Videoları