Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı izle 16.04.2020 21:49

Dev prodüksiyonuyla dikkat çeken ve ATV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen Kuruluş Osman dizisi yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünde Osman Bey ve Balgay arasında önemli bir ittifak adımı atıldı. Bölümün ardından heyecanla beklenen Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.

OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR

Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?

BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?