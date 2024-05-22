Bala Hatun ve Melike Hatun yüzleşti

Kuruluş Osman'ın 161. Bölümünde; Sahte Kadı'nın İbrahim Beylerin topraklarından geldiğini öne süren ve Alaeddin Bey'in canına kıymak için Melike Hatun'un Kadı Rükneddin'i öldürttüğünü söyleyen Bala Hatun, tüm gerçekleri İbrahim Bey'in yanında gözler önüne serdi. İbrahim Bey duyduklarına inanmazken; Melike Hatun ise Kadı Rükneddin'i öldürttüğünü ve Alaeddin Bey'in canına kıymak için mahkemenin anında neticelenmesini istediğini inkar etti. Bala Hatun ise Melike Hatun'a "Mahkemenin tezinden bitmesini, Alaeddin'in idamla cezalandırılmasını sizden başka kim ister? Yalnız bu da değil, civardaki büyücüleri soruşturmuşsun. Sen, Allah'ın lanetlediği bir günahı nasıl el uzatırsın?" dedi.



Bala Hatun Gonca Hatun'dan, çadırdaki mumları yakmasını istedi. Mumların yanmasından çekinen Melike Hatun'u gören Gonca Hatun ise Melike Hatun'un çadıra önceden büyülü mumlar yerleştirdiğini söyledi ve "Sadece Kadı Rükneddin de değil! Hatunun çadırımıza zehirli mum koyup bizim canımıza da kastetti! Büyücüden öğrendik." dedi. Oyunları açığa çıkan Melike Hatun'un akıbeti ise merak konusu oldu.