Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye, "Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?" sorusu damga vurdu. İşte o sorunun cevabı...
Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır? | Kim Milyoner Olmak İster
11.07.2020 23:28
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