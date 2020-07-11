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Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır? | Kim Milyoner Olmak İster

Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır? | Kim Milyoner Olmak İster
11.07.2020 23:28

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye, "Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?" sorusu damga vurdu. İşte o sorunun cevabı...


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