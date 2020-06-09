09.06.2020 01:07

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar kadar geçerli bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı?" sorusu damga vurdu.İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen o sorunun cevabı...