21.06.2020 00:10

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında "Memleketeyn olarak adlandırılan bölgeler hangileridir?" sorusu damga vurdu. İşte o sorunun cevabı...