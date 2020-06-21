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Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında 'Memleketeyn' olarak adlandırılan bölgeler hangileridir?

Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında 'Memleketeyn' olarak adlandırılan bölgeler hangileridir?
21.06.2020 00:10

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında "Memleketeyn olarak adlandırılan bölgeler hangileridir?" sorusu damga vurdu. İşte o sorunun cevabı...


Kim Milyoner Olmak İster Videoları