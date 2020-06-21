Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında "Memleketeyn olarak adlandırılan bölgeler hangileridir?" sorusu damga vurdu. İşte o sorunun cevabı...
Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında 'Memleketeyn' olarak adlandırılan bölgeler hangileridir?
21.06.2020 00:10
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