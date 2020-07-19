Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 60.000 TL değerindeki "1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusu damga vurdu. İşte sorunun cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Yeşilçam sorusu!
19.07.2020 01:27
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