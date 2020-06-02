Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinin tümünde rol alan kimdir?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı soruyu cevaplarken ilk başta Kemal Sunal dedi sonra Münir Özkul cevabı verdi ama yine de elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuan 'Hababam Sınıfı' sorusu...
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Hababam Sınıfı' sorusu
02.06.2020 00:45
- Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Hababam Sınıfı' sorusu
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