Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 30 bin TL değerindeki 'Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir?' sorusu damga vurdu. Yarışmacı, 2 jokeri olmasına rağmen risk aldı ve soruyu yanlış cevapladı. İşte o anlar...
Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? | Kim Milyoner Olmak İster
12.05.2020 00:32
- Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? | Kim Milyoner Olmak İster
- 1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? Zahide Hanım soruya ne yanıt verdi?
- Usul-ı tahaffuz ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir? | Kim Milyoner Olmak İster
- Milyoner'de geceye damga vuran "Alaaddin'in Sihirli Lambası" sorusu
- Milyoner'de dikkat çeken soru: Süpermen'in günlük hayattaki adı nedir?
- Femur nedir? | Kim Milyoner Olmak İster
- Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için Osmanlı Devleti zamanında kullanılan adlardandır? | Kim Milyoner Olmak İster
- Poliglot ifadesi kimler için kullanılır? | Kim Milyoner Olmak İster
- İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur? | Kim Milyoner Olmak İster
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır?
- Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir? | Kim Milyoner Olmak İster
- Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de yeni dönem! Joker koltuğunda Arda Ayten var...