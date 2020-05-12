Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? | Kim Milyoner Olmak İster

12.05.2020 00:32

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 30 bin TL değerindeki 'Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir?' sorusu damga vurdu. Yarışmacı, 2 jokeri olmasına rağmen risk aldı ve soruyu yanlış cevapladı. İşte o anlar...